Università di Pisa | bilancio in attivo dopo il buco del 2024

L’Università di Pisa ha annunciato di aver concluso l’anno finanziario 2025 con un saldo positivo di circa 519.000 euro. La cifra segna una ripresa rispetto al deficit che si era verificato nel 2024, quando i conti avevano registrato un buco consistente. La notizia è stata comunicata dall’ateneo attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di questa ripresa finanziaria.

L’Università di Pisa ha chiuso l’esercizio economico del 2025 con un saldo positivo di 519.298 euro, invertendo la rotta dopo il pesante deficit registrato l’anno precedente. La decisione del Consiglio di amministrazione, riunito lo scorso 17 aprile, segna un punto di svolta per l’Ateneo pisano, che nel 2024 aveva dovuto attingere alle proprie riserve per sanare una perdita di 6,7 milioni di euro, causata da un taglio superiore a 16 milioni di euro nei finanziamenti ordinari statali. La strategia dietro il pareggio: tra efficienza interna e nuove entrate. Il ritorno in attivo non è frutto della fortuna, ma di un delicato equilibrio tra gestione oculata e diversificazione delle risorse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Università di Pisa: bilancio in attivo dopo il buco del 2024 Notizie correlate Il bilancio dell'Università di Pisa torna in utile, il rettore: "Risultato positivo, ma attenzione alla fine del Pnrr"Il bilancio dell'Università di Pisa, approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 17 aprile, torna in utile nell'anno 2025. Leggi anche: Diplomati 2024 un anno dopo: boom di iscrizioni all’università per i liceali, tecnici e professionali guidano l’occupazione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Volontariato, bilancio e prospettive a dieci anni dalla riforma del Terzo Settore; Deliberato il consuntivo 2025, il sindaco: Bilancio sano, qualità nei servizi senza aumento di tasse; Informazione e comunicazione pubblica nella PA: la Legge 150/2000; PISA DEPREDATA: un’inchiesta collettiva contro il sacco della città e la rendita finanziaria per un’altra città. Università di Pisa, bilancio 2025 torna in utile ma preoccupa il futuroIl bilancio dell'Università di Pisa torna in utile, dopo il passivo dell'esercizio precedente quando l'Ateneo ha dovuto utilizzare le riserve per coprire una perdita di 6,7 milioni di euro dovuta all ... ansa.it Università di Pisa: il bilancio 2025 torna in utileRisultato positivo di mezzo milione di euro: fondamentali interventi su efficienza Ateneo e crescita dei proventi di didattica e ricerca ... gonews.it L’evento organizzato da Università di Pisa, Normale e Sant’Anna a dieci anni dalla tragica scomparsa del ricercatore - facebook.com facebook