Il bilancio dell' Università di Pisa torna in utile il rettore | Risultato positivo ma attenzione alla fine del Pnrr

L'Università di Pisa ha approvato il bilancio dell’anno 2025 durante una riunione del Consiglio di amministrazione svoltasi il 17 aprile. Il documento mostra un risultato positivo rispetto all’anno precedente, segnando il ritorno in utile dell’ateneo. Tuttavia, il rettore ha evidenziato la necessità di monitorare attentamente la situazione alla fine del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il bilancio dell'Università di Pisa, approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 17 aprile, torna in utile nell'anno 2025. Dopo il 2024, anno in cui l'Ateneo ha dovuto utilizzare le riserve per coprire una perdita di 6,7 milioni di euro dovuta alla riduzione di oltre 16 milioni di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Leggi anche: Juventus, mantra”fino alla fine”: con la Lazio altro risultato positivo allo scadere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Volontariato, bilancio e prospettive a dieci anni dalla riforma del Terzo Settore; Informazione e comunicazione pubblica nella PA: la Legge 150/2000; Deliberato il consuntivo 2025, il sindaco: Bilancio sano, qualità nei servizi senza aumento di tasse; Convegno bilaterale Italia-Taiwan e missione sul campo del progetto MONALISA. Università di Pisa: il bilancio 2025 torna in utileRisultato positivo di mezzo milione di euro: fondamentali interventi su efficienza Ateneo e crescita dei proventi di didattica e ricerca ... gonews.it Università, il bilancio del semestre filtro: a Pisa entrano in 468Pisa, 9 gennaio 2026 – Sono 468 le studentesse e gli studenti ammessi all’Università di Pisa nei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo la pubblicazione, l’8 gennaio, della ... lanazione.it Dalla leggenda di San Francesco al linguaggio dei cani: un viaggio tra storia, scienza e relazione Venerdì 17 aprile l’Università di Pisa ha aperto le porte a due classi prime della scuola primaria: la 1ª della scuola “F. Rismondo” di San Piero a Grado e la 1ª del facebook