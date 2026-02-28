Diplomati 2024 un anno dopo | boom di iscrizioni all’università per i liceali tecnici e professionali guidano l’occupazione

Un anno dopo aver terminato gli studi superiori, i diplomati del 2024 mostrano un forte interesse per l'università, con quasi il 50% di loro iscritti. I dati del rapporto Almadiploma indicano che sia i liceali che i tecnici e professionali preferiscono proseguire con l'istruzione superiore. La maggior parte di loro opta per l'università, mentre altri cercano occupazione.

A un anno dall'esame i liceali scelgono lo studio. Il rapporto Almadiploma specifica che "sono iscritti all'università il 49,8%" dei ragazzi. I diplomati tecnici e professionali guidano l'ingresso nel mercato del lavoro, con una retribuzione mensile di 874 euro in media. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Iscrizioni scuole superiori 2026/27, il Ministero: servono 160mila diplomati tecnici l’anno ma ne escono 153mila. Rischio 110mila posti vacanti e 60mila liceali disoccupatiIl ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato una lettera alle famiglie degli studenti in vista delle iscrizioni per...

Carenze di diplomati tecnici e professionali: mancheranno fino a 33.000 unità all’anno tra il 2025 e il 2029. I dati del MinisteroLa scheda di approfondimento allegata alla lettera del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara contiene dati elaborati dal...

