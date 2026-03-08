Calenda contestato all’Università Ca’ Foscari | in un video il gesto della P38

All’Università Ca’ Foscari di Venezia, durante un evento, è stato esposto uno striscione con la scritta “Fuori Calenda” per alcuni minuti. In seguito, un video mostra un contestatore che fa il gesto della P38 e rivolge offese sui social. L’incidente ha attirato l’attenzione di studenti e presenti all’evento, che hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente.

Uno striscione con la scritta "Fuori Calenda dall'Università" esposto per qualche minuto, a disturbare un incontro all' Università di Cà Foscari a Venezia, poi un video che ritrae un contestatore fare il gesto della P38 e offese sui social. La contestazione è stata rivendicata sui social dal "Collettivo Sumud", che già si era reso protagonista in ottobre dell'interruzione di un incontro con l'ex parlamentare Pd Emanuele Fiano. In un video su Instagram del collettivo si vede anche un contestatore fare il gesto della P38 verso il banco dove era seduto Calenda, e un altro pronunciare lo slogan: "Guerra alla guerra. Futura è guerra. Guerra a Futura".