’Unica’ l’icona di Technogym Da quarant’anni simbolo di design

In occasione del Salone del Mobile, Technogym ha presentato ’Unica Mente’, un’installazione artistica che fa parte della linea ’Unica’, considerata un’icona del brand da quarant’anni. La mostra include elementi di design e tecnologia e viene esposta in uno spazio dedicato. La presentazione si inserisce nel contesto di un evento internazionale dedicato al mondo del design e dell’arredo.

In occasione del Salone del Mobile, Technogym presenta ’ Unica Mente ’, un’istallazione artistica che celebra i 40 anni di Unica, l’iconica multistazione di design per l’home wellness che permette di allenare tutti i gruppi muscolari con oltre 25 esercizi diversi, offrendo la stessa qualità e sicurezza delle migliori palestre. Grazie a una biomeccanica di precisione assicura l’esecuzione degli esercizi seguendo traiettorie fisiologiche, distribuendo il carico in modo ottimale per massimizzare i risultati e prevenire infortuni. Inoltre, l’esperienza con Unica è arricchita dalla Technogym App, che consente di avvalersi di un trainer digitale con programmi di allenamento personalizzati e tutorial che guidano nell’esecuzione degli esercizi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Unica’, l’icona di Technogym. Da quarant’anni simbolo di design Notizie correlate Leggi anche: La storia della cometa di Halley e del suo ultimo passaggio, quarant’anni fa. Quella ‘palla di neve sporca’ è un simbolo Pozzo di Giacobbe in festa: "Con gli ultimi, tutti i giorni". Da quarant’anni a questa parteImportante traguardo raggiunto dall’associazione Pozzo di Giacobbe: quarant’anni di attività appena compiuti, a inizio 2026. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: ’Unica’, l’icona di Technogym. Da quarant’anni simbolo di design; Dote Unica Lavoro - Quinta Fase - Informazioni per chi eroga i servizi; Dalle icone del passato alle fuoriclasse, viaggio tra storia e innovazione automobilistica; Ryan O'Neal: i 5 migliori film di un'icona immortale del cinema. Il Calcio Inglese. Elvis Presley · Can'T Help Falling in Love. Andare a vedere una partita del Sunderland è un’esperienza unica, e non è un modo di dire. Vicino allo Stadium of Light c’è infatti un museo che i tifosi hanno allestito e creato, dedicato alla loro squa - facebook.com facebook Oggi abbiamo commesso un “reato” in Parlamento. Perché viviamo in un Paese in cui l’unica vera legge è quella dell’ipocrisia sulle sostanze. Se ad ogni reato introdotto i consumi continuano ad aumentare è perché questo Governo continua a sbagliare appr x.com