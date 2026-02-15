L’associazione Pozzo di Giacobbe festeggia i quarant’anni di attività, un traguardo che ha raggiunto grazie all’impegno quotidiano dei volontari. In questi anni, hanno aiutato centinaia di persone, offrendo pasti caldi e supporto sociale anche nei momenti più difficili. La loro presenza costante, anche con le poche risorse a disposizione, permette di assistere chi si trova in strada ogni giorno.

Importante traguardo raggiunto dall'associazione Pozzo di Giacobbe: quarant'anni di attività appena compiuti, a inizio 2026. Un lungo percorso che ha visto la crescita dell'associazione, trasformata da piccola realtà associativa a importante punto di riferimento sul territorio sempre al fianco di chi fa più fatica, con dignità e impegno quotidiano. "Il 27 gennaio 1986 era un lunedì; chissà quale era lo stato d'animo delle 9 persone che firmarono l'atto costitutivo che sanciva la nascita dell'Associazione denominata 'Pozzo di Giacobbe' con sede in Via di Lucciano 146 (la sede venne poi trasferita in via Fiume dove si trova ancora attualmente, ndc) – ha ricordato il presidente del Pozzo di Giacobbe Emiliano Innocenti in una lettera di buon augurio e di ringraziamento per i volontari vecchi e nuovi che si sono impegnati quotidianamente nell'associazione –.

© Lanazione.it - Pozzo di Giacobbe in festa: "Con gli ultimi, tutti i giorni". Da quarant’anni a questa parte

