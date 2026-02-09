La cometa di Halley sta per tornare. Gli astronomi si preparano al suo passaggio, previsto per il 2061. L’ultimo passaggio risale al 1986 e da allora gli appassionati aspettano di rivederla nel cielo. È una palla di neve sporca, come la descrissero gli scienziati, che torna a farci sognare ogni volta.

Sta per tornare, è in viaggio. Data ufficiale del suo ultimo transito è il 9 febbraio 1986. Il suo prossimo passaggio avverrà nel 2061 e raggiungerà il perielio (il suo punto più vicino al Sole) intorno alla fine di luglio. Si prevede che le condizioni di visione saranno tali da renderlo un evento spettacolare nel cielo notturno per gli osservatori in molte parti del mondo. Parliamo della cometa di Halley, uno degli oggetti celesti più famosi mai osservati, nota per i suoi regolari ritorni e per la sua lunga storia. Prende il nome dall’astronomo inglese Edmond Halley che nel 1705 calcolò che una cometa vista nel 1531, 1607 e 1682 era lo stesso oggetto che tornava con periodicità regolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La storia della cometa di Halley e del suo ultimo passaggio, quarant’anni fa. Quella ‘palla di neve sporca’ è un simbolo

Approfondimenti su Halley Cometa

Dopo 65 anni, la linea Terni-Rieti-L’Aquila si prepara a un importante cambio di gestione, segnando un momento significativo nella sua storia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Halley Cometa

Argomenti discussi: Una nuova cometa si avvicina al Sole: potrebbe brillare molto più del previsto; Una nuova cometa sungrazer si sta avvicinando al Sole. Ecco quando e come osservarla; Una nuova cometa è stata scoperta dagli astronomi e potrebbe essere vista di giorno; Quattro astronomi amatoriali hanno scoperto una nuova cometa, potrebbe essere la più luminosa del 2026.

La Stella di Betlemme è esistita davvero?La storia della Stella di Betlemme, o cometa di Natale, è una delle scene più riconoscibili nell'immaginario cristiano: un segno luminoso che brilla sul luogo dove è nato un bambino guida dei ... nationalgeographic.it

Ho ritrovato l’ultima cometa della storiaSan Giovanni in Persiceto (Bologna), 17 gennaio 2026 – I misteri dell’esplosione a Tunguska. Se ne parla oggi nella sala consiliare del municipio grazie all’ultimo libro dell’astrofisico Romano Serra. ilrestodelcarlino.it

Il 9 febbraio 1986 la cometa di Halley compiva il suo ultimo passaggio al perielio. Dall’Osservatorio di Trieste, l’astrofisica Margherita Hack racconta con entusiasmo l’evento straordinario e il ruolo della sonda europea Giotto, che permise di studiarne da vicino facebook