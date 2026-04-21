La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che la legge anti-Lgbt approvata nel 2021 in Ungheria viola le normative dell'UE. La decisione si basa su un esame giuridico del provvedimento, che mira a tutelare i minori e limitare i contenuti legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La sentenza obbliga ora le autorità ungheresi a conformarsi alle norme europee e a modificare o abrogare la legge.

Per la Corte di giustizia dell'Unione Europea, il provvedimento varato nel 2021 per proteggere i minori da presunti contenuti nocivi viola il diritto europeo, in quanto determina pesanti discriminazioni delle minoranze Adottando una legge chestigmatizza ed emargina le persone Lgbt,l’Ungheria ha violato il diritto europeo. Lo ha stabilito laCorte di giustizia dell’Unione Europeain merito al provvedimento sulla tutela dei minori che vieta di mostrare ai bambini contenuti che ritraggano l’omosessualità. In particolare, i giudici hanno rilevato una violazione dell’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea, il quale enuncia i valori su cui si fonda l’Unione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ungheria, la legge anti-Lgbt voluta da Orbán viola il diritto dell’Ue

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