La polizia di Budapest, in Ungheria, ha deciso di vietare una manifestazione per commemorare la Giornata internazionale della visibilità trans. Si tratta dell’ultimo step di una più ampia campagna avviata in Ungheria. La decisione si basa su una legge del 2025 che consente di imporre restrizioni agli eventi, comprese le proteste, associati alle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. (ANSA FOTO) – Notizie.com La legge è espressione diretta della linea politica di Viktor Orbán e del suo governo. Nel 2025 il... 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Ungheria, ci risiamo: la polizia vieta una manifestazione Lgbt dopo la legge voluta da Viktor Orbán. “Proteggere i bambini”

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