Una teoria fantasiosa su dov’è sepolta Cleopatra

Un'ipotetica teoria sulla possibile ubicazione della tomba di Cleopatra ha guadagnato attenzione online grazie a un'archeologa. La ricercatrice ha affermato di aver individuato un sito che potrebbe corrispondere al luogo di sepoltura dell'ultima regina d'Egitto, basandosi su antiche fonti e scoperte recenti. La dichiarazione ha suscitato discussioni tra appassionati e studiosi, senza però portare a conferme ufficiali o scoperte archeologiche concrete.

L'ha resa popolare su internet l'archeologa Kathleen Martinez, che sostiene di aver risolto un annoso mistero: gran parte dei suoi colleghi non è d'accordo Nella nicchia di appassionati di archeologia sui social da qualche mese circola una sorta di leggenda metropolitana. Dice che Cleopatra, forse la donna più famosa dell’antichità, avrebbe chiesto esplicitamente che la sua tomba fosse nascosta in modo che «nessun uomo potesse trovarla». La frase viene attribuita vagamente a “fonti antiche”, ma in realtà non compare in nessun testo dell’epoca. A farla circolare è stata Kathleen Martinez, un’archeologa domenicana che da...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Una teoria fantasiosa su dov’è sepolta Cleopatra Scopri la vera storia di Cleopatra! Notizie correlate Leggi anche: Cleopatra sepolta a Napoli? Come stanno le cose L'ultima teoria su Trump: l'attentato era una messinscenaAlcuni dei suoi più fervidi supporter sostengono, infatti che il tycoon abbia inscenato il tentato assassinio avvenuto a Butler, in Pennsylvania, nel...