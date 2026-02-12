Mangiare bere e vivere coreano in Italia | tutti gli appuntamenti più interessanti con la cultura coreana

In Italia si moltiplicano gli eventi e i ristoranti dedicati alla cultura coreana. Appassionati e curiosi possono scoprire di più sulla cucina, le tradizioni e le novità provenienti dalla Corea, vivendo esperienze autentiche senza spostarsi troppo. Dalle serate a tema alle esposizioni, sono sempre di più le occasioni per immergersi nel mondo K.

Korea House In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, arriva presso la storica Villa Necchi Campiglio di Milano la Korea House, luogo di tifo collettivo per le gare della nazionale coreana ma anche spazio per approfondire la cultura coreana legata allo sport, con l'esposizione delle divise ufficiali degli atleti, abiti tradizionali Mostra fotografica Sempre in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l'Istituto Culturale Coreano di via Nomentana 12 a Roma ospita, fino al 13 marzo, una mostra fotografica che unisce la nazionale coreana e quella italiana nel loro percorso olimpionico di pattinaggio sul ghiaccio.

