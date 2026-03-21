A Milano atterra UFO | un nuovo spazio ibrido tra cultura musica e gastronomia

A Milano è stato inaugurato UFO, uno spazio di oltre 1500 metri quadrati situato in Via Orobia 26. Si tratta di un progetto che combina ristorazione, produzione culturale, editoria, musica e creatività in un unico luogo. La struttura rappresenta una novità nel panorama cittadino, offrendo un punto di incontro tra diverse forme di espressione artistica e culturale.

Milano accoglie una nuova presenza fuori orbita. In Via Orobia 26 nasce UFO – Unconventional Form of Opportunities, un progetto ibrido di oltre 1500 mq che unisce ristorazione, produzione culturale, editoria, musica e creatività. Situato nel quadrante sud della città, South of Prada, accanto a Fondazione ICA Milano e a pochi minuti da Fondazione Prada e dal futuro Villaggio Olimpico, UFO si inserisce in una delle aree urbane a maggiore sviluppo e trasformazione. Più che uno spazio, UFO è un ecosistema aperto e polifunzionale pensato per favorire l’incontro tra discipline, culture e creare networking con l’UFO Bistrot, il lounge bar, le bocce e lo spazio eventi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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