Una pistola e munizioni nascoste nel giardino dell’ospedale Goretti

Nella mattinata di ieri, un’arma da fuoco e alcune munizioni sono state trovate in un’area del giardino dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La pistola era caricata, con il colpo in canna, e il ritrovamento ha destato sorpresa tra le persone presenti. La scoperta è avvenuta senza che ci siano state segnalazioni precedenti o testimoni diretti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire come l’arma sia finita in quell’area.

E’ un mistero il ritrovamento di una pistola, rinvenuta con il colpo in canna, e di relative munizioni avvenuto nella mattinata di ieri in un’area del giardino all’interno dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La scoperta è stata fatta da un operaio e ora sono in corso tutti gli.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Droga, pistola e munizioni nascoste in casa: arrestati due fratelli nel quartiere ModenaGli arresti sono stati effettuati grazie ai consueti servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti... Leggi anche: Una via per Padre Osvaldo da Boville, per quasi 40 anni cappellano dell'ospedale Goretti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: PISTOLA E MUNIZIONI NEL GIARDINO DELL’OSPEDALE DI LATINA; Nel cortile dell'ospedale Goretti era nascosta una pistola pronta a sparare; Pistola e munizioni trovate nel cortile dell’ospedale Goretti, le indagini; Scoperta shock nel cortile del Goretti: operaio trova pistola pronta all’uso nascosta in una sacca. Scoperta shock nel cortile del Goretti: operaio trova pistola pronta all’uso nascosta in una saccaUna pistola pronta all’uso, con colpo in canna e munizioni, è stata trovata ieri mattina all’interno del cortile dell’ospedale Goretti ... latinapress.it Nel cortile dell'ospedale Goretti era nascosta una pistola pronta a sparareUn operaio trova una sacca con una semiautomatica carica e altre munizioni in un calzino: l'arma era ossidata, ma funzionante e con il colpo in canna. Indaga la Polizia ... latinaoggi.eu Sincere congratulazioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un ospedale dove superati i 70 anni si diviene carne da macello, dove gli anziani vengono abbandonati in attesa di una stanza al loro destino o al corridoio insofferenti mentre gli infermieri pas facebook Fano: parlano Fugazzotto, Mumolo, Goretti e Rodini tinyurl.com/bdhvt592 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #Filippiboats #TrofeoFilippi2026 #coastalrowing #beachsprint x.com