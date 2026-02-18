Una via per Padre Osvaldo da Boville per quasi 40 anni cappellano dell' ospedale Goretti

Padre Osvaldo da Boville, morto recentemente, ha dedicato quasi 40 anni alla cura spirituale dei pazienti dell’ospedale Goretti di Latina. La sua lunga presenza ha lasciato un segno importante nella comunità locale, che ora decide di intitolargli una via. Nel frattempo, il Comune di Latina sta valutando tre opzioni per una nuova strada che collegherà via dell’Alloro e via delle Industrie a Latina Scalo. Le proposte saranno esaminate nelle prossime settimane. La decisione finale sarà comunicata a breve.

La decisione in commissione Toponomastica. Rinvio per il nome della nuova viabilità di Latina Scalo Sono le decisioni assunte in commissione Toponomastica il cui presidente, Roberto Belvisi, spiega come "la prima strada, una traversa di corso Matteotti, è stata intitolata al frate Don Osvaldo da Boville, figura storica della comunità locale essendo stato cappellano dell'ospedale Santa Maria Goretti per 37 anni, avendo svolto con dedizione e spirito di sacrificio il suo ruolo. La scelta dei commissari era sospesa tra via Bellinzona, che andava ad arricchire la toponomastica con nomi legati alle precedenti intitolazioni, e quella di Don Osvaldo: i commissari hanno accolto una vecchia petizione popolare portata avanti da Giuseppe Panico nel 2017 e quindi hanno deciso di approvare l'istruttoria odierna, che poi diverrà proposta di delibera pronta ad andare in Consiglio comunale per essere accolta".

