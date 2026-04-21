Una pazza Inter ribalta il Como 3-2 e vola in finale di Coppa Italia

L’Inter ha conquistato la finale di Coppa Italia dopo una rimonta spettacolare contro il Como, terminata 3-2. La squadra nerazzurra si trovava sotto di due gol a circa venti minuti dal termine, ma è riuscita a segnare tre reti nel finale, ribaltando il risultato e eliminando i lombardi. Il Como, che già immaginava di raggiungere la sua prima finale, ha assistito alla rimonta decisiva dell’avversario negli ultimi minuti.

Strepitosa rimonta dell’I nter che supera 3-2 i l Como e approda in finale di Coppa Italia. Sotto di due gol a venti minuti dalla fine la squadra di Chivu segna tre gol nel finale al brillantissimo Como, che già pregustava la prima finale della sua storia l’ultimo atto nella coppa nazionale. Bel primo tempo della squadra di Fabregas, scesa in campo con grande personalità. Dopo la traversa di Kempf, è Martin Baturina a sbloccare il match al 32’, su assist di Van Der Brempt. I nerazzurri giocano a corrente alternata. L’occasione del pari capita sulla testa di Thuram, salva sulla linea Perrone. Nella ripresa arriva subito il raddoppio del Como grazie al capitano Lucas Da Cunha, freddo in area a trafiggere Martinez.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una pazza Inter ribalta il Como 3-2 e vola in finale di Coppa Italia Notizie correlate Inter da impazzire: rimonta sul Como e vola in finale di Coppa ItaliaL’Inter conquista la finale di Coppa Italia al termine di una rimonta mozzafiato allo Stadio Giuseppe Meazza, superando il Como per 3-2 dopo essere... L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio). Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi; Quanti punti mancano all'Inter per vincere aritmeticamente lo scudetto?. Una pazza Inter ribalta il Como 3-2 e vola in finale di Coppa ItaliaCon tre gol nella ripresa la squadra di Chivu recupera il doppio svantaggio. La doppietta di Calhanoglu e la rete di Sucic gelano il Como, che aveva già un piede in finale ... ilgiornale.it Inter-Como, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu e FabregasI nerazzurri ricevono i lariani a San Siro nella semifinale di ritorno. Le due squadre si giocano un posto nella finalissima: segui la sfida live sul nostro sito ... tuttosport.com COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook #InterComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com