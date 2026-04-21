Una panchina per non dimenticare Anna Luna Stellato | l' inaugurazione all' istituto Valturio

Lunedì 20 aprile, nell’atrio dell’Istituto Valturio, si è svolta l’inaugurazione di una panchina dedicata a Anna Luna Stellato, una ragazza uccisa nel 2012 a Rimini da un serial killer. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, che hanno assistito alla cerimonia di posa del nuovo elemento nel cortile dell’istituto. La panchina si trova in un’area accessibile a tutti e intende ricordare la giovane vittima.

Lunedì, 20 aprile, nell’atrio dell’Istituto Valturio, è stata inaugurata una panchina dedicata alla memoria di Anna Luna Stellato, la giovane uccisa nel 2012 a Rimini de un serial killer. Prima dell’inaugurazione si è svolto un incontro promosso dalla professoressa Valentina Bacchini insieme ai.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Uccisa a Rimini. Il Valturio dedica una panchina ad AnnalunaSarà una giornata intensa e carica di significato quella in programma domani all’istituto Valturio di Rimini, dove si terrà un incontro dedicato alla... Lotta alla droga: la Polizia incontra gli studenti dell'istituto economico ValturioSi è tenuto mercoledì il secondo incontro tra la Polizia di Stato e gli studenti dell’istituto tecnico economico Valturio di Rimini sul tema degli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Una panchina rossa al Valturio dedicata ad Annaluna Stellato; Una panchina rossa in memoria di Anna Luna Stellato realizzata dagli studenti; Uccisa a Rimini. Il Valturio dedica una panchina ad Annaluna; Una panchina rossa per ricordare Anna Maria Stellato all'istituto Valturio di Rimini. Anna Luna Stellato: inaugurata una panchina rossa al Valturio di RiminiNella giornata di ieri, lunedì 20 aprile, nell'atrio dell'Istituto Valturio, è stata inaugurata la panchina dedicata alla memoria di Anna Luna Stellato, la ... chiamamicitta.it All’Istituto Valturio inaugurata la panchina in memoria di Anna Luna StellatoUn incontro con magistratura, avvocatura e testimoni per ricordare la giovane uccisa nel 2012 e sensibilizzare gli studenti sulla violenza di genere ... altarimini.it A guidare la carica contro l'opacità dei vertici militari è la deputata repubblicana Anna Paulina Luna, una delle voci più critiche all'interno del Congresso. facebook