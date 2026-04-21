Una panchina per non dimenticare Anna Luna Stellato | l' inaugurazione all' istituto Valturio

Da riminitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile, nell’atrio dell’Istituto Valturio, si è svolta l’inaugurazione di una panchina dedicata a Anna Luna Stellato, una ragazza uccisa nel 2012 a Rimini da un serial killer. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, che hanno assistito alla cerimonia di posa del nuovo elemento nel cortile dell’istituto. La panchina si trova in un’area accessibile a tutti e intende ricordare la giovane vittima.

Lunedì, 20 aprile, nell’atrio dell’Istituto Valturio, è stata inaugurata una panchina dedicata alla memoria di Anna Luna Stellato, la giovane uccisa nel 2012 a Rimini de un serial killer. Prima dell’inaugurazione si è svolto un incontro promosso dalla professoressa Valentina Bacchini insieme ai.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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