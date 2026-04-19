Uccisa a Rimini Il Valturio dedica una panchina ad Annaluna

Domani all’istituto Valturio di Rimini si terrà un evento dedicato alla violenza di genere e alla promozione di relazioni sane. La giornata prevede un incontro che coinvolgerà studenti e docenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della violenza e della prevenzione. Prima dell’appuntamento, sarà inaugurata una panchina in memoria di una donna uccisa a Rimini, simbolo di un gesto di memoria e riflessione.

Sarà una giornata intensa e carica di significato quella in programma domani all’ istituto Valturio di Rimini, dove si terrà un incontro dedicato alla violenza di genere e alla costruzione di relazioni sane. L’iniziativa nasce direttamente dagli studenti delle classi quinte, protagonisti di un percorso di sensibilizzazione che li ha portati a voler condividere con i più giovani strumenti concreti per riconoscere i segnali della violenza. L’evento, promosso dall’associazione ReteDonna, vedrà la partecipazione del pubblico ministero Davide Ercolani e dell’avvocato Davide Grassi, chiamati a confrontarsi con ragazze e ragazzi su un tema complesso e spesso nascosto dentro le relazioni affettive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa a Rimini. Il Valturio dedica una panchina ad Annaluna Notizie correlate Barella cerca Bastoni in panchina dopo il gol alla Roma: l’abbraccio è una dedica specialeBarella scaccia le ombre di un periodo difficile con il gol segnato alla Roma che dedica a Bastoni: corre in panchina da lui per abbracciarlo. Leggi anche: Una pensione dismessa diventa un hotel fuori dagli schemi. "Ecco Rimini Rimini, una nuova idea di ospitalità" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Uccisa a Rimini. Il Valturio dedica una panchina ad Annaluna; Ore 14 Sera 2 - Omicidio Paganelli, Louis Dassilva torna in Corte d'Assise - 09/04/2026 - Video; Omicidio Paganelli, la difesa di Dassilva contesta la pista dell’aggressore esperto; Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva in aula: Manuela copre qualcuno o se stessa. Uccisa a Rimini. Il Valturio dedica una panchina ad AnnalunaSarà una giornata intensa e carica di significato quella in programma domani all’istituto Valturio di Rimini, dove si terrà ... ilrestodelcarlino.it Omicidio di Pierina Paganelli a RiminiLe ultime notizie sull’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa a coltellate nel garage della sua abitazione di Rimini. Il cadavere è stato ritrovato dalla nuora Manuela Bianchi. L’om ... fanpage.it ACCADDE OGGI Il 18 aprile del 1991 a #Napoli venne uccisa la guardia giurata Luigi Vigorito, 36 anni. #Vittima del dovere per mano della #criminalità. Fu assassinato da tre rapinatori perché aveva sbarrato loro il passo impedendogli di svaligiare la banca c facebook L'ultimo saluto ad Alicia, la 12enne uccisa da un albero. La famiglia ai politici: «Non venite» x.com