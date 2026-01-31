Lotta alla droga | la Polizia incontra gli studenti dell' istituto economico Valturio

La Polizia di Stato ha incontrato mercoledì circa cento studenti dell’istituto tecnico economico Valturio di Rimini. L’obiettivo era spiegare i rischi degli stupefacenti e come riconoscerli. È il secondo appuntamento dedicato a sensibilizzare i giovani sulla lotta alla droga. Gli agenti hanno risposto alle domande e condiviso esperienze, cercando di far capire ai ragazzi quanto sia importante stare attenti e informarsi sui pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti.

Si è tenuto mercoledì il secondo incontro tra la Polizia di Stato e gli studenti dell'istituto tecnico economico Valturio di Rimini sul tema degli stupefacenti, uso ed effetti dannosi, al quale hanno preso parte circa cento studenti delle classi prime. La giornata è stata organizzata nell'ambito dell'accordo Icarus, a seguito di una collaborazione tra la Direzione centrale per i servizi antidroga ed il Dipartimento per le Politiche antidroga della presidenza del consiglio dei ministri, ministero dell'Istruzione e del merito, ministero dell'Interno dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dei servizi antidroga.

