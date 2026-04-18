Morte di Helenia l’ultima parola ai giudici Il 29 aprile la sentenza della Cassazione

Il prossimo 29 aprile, la Corte di Cassazione pronuncerà la sua sentenza in merito alla morte di Helenia, una vicenda giudiziaria che si protrae da diversi anni e suscita ancora molte discussioni. La decisione definitiva arriverà dopo un lungo iter processuale che ha coinvolto varie fasi e livelli giudiziari. La sentenza rappresenta il passaggio conclusivo di un procedimento che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori.

AREZZO Sarà la Corte di Cassazione a esprimersi il prossimo 29 aprile su una vicenda giudiziaria che, a distanza di anni, continua a far discutere. Al centro del procedimento la morte di Helenia Rapini (nella foto), la giovane aretina di 29 anni rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nel novembre 2019. Il nodo su cui dovranno pronunciarsi i giudici riguarda la responsabilità dell’automobilista coinvolto. L’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo dopo essersi addormentato alla guida a causa di un improvviso colpo di sonno. Una dinamica che ha portato sia il Tribunale di Arezzo sia la Corte d’Appello di Firenze a escludere profili di colpa, ritenendo l’episodio non prevedibile e legato a una condizione patologica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte di Helenia, l’ultima parola ai giudici. Il 29 aprile la sentenza della Cassazione Notizie correlate Leggi anche: Morte di Helenia, dopo l'assoluzione dell'uomo che la travolse la procura generale si rivolge alla Cassazione Morì travolta da un suv, la storia di Helenia adesso approda in CassazioneE' stata fissata l'udienza in Cassazione per la morte di Helenia Rapini, la giovane educatrice cinofila che perse la vita in un incidente stradale. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Morì travolta da un suv, la storia di Helenia adesso approda in Cassazione; Morte di Helenia, l’ultima parola ai giudici. Il 29 aprile la sentenza della Cassazione; Caso Helenia, la Cassazione decide il 29 aprile: omicidio stradale o colpa della sindrome Osas dell'automobilista; Helenia, Cassazione il 29 aprile. Morte di Helenia, l’ultima parola ai giudici. Il 29 aprile la sentenza della CassazioneAREZZOSarà la Corte di Cassazione a esprimersi il prossimo 29 aprile su una vicenda giudiziaria che, a distanza di anni, continua a far discutere. Al centro del procedimento la morte di Helenia Rapini ... lanazione.it Signore Gesù, tu hai vinto la morte senza armi né violenza: hai dissolto il suo potere con la forza della pace. Donaci la tua pace, come alle donne incerte nel mattino di Pasqua, come ai discepoli nascosti e spaventati. Manda il tuo Spirito, respiro che dà vita, ch - facebook.com facebook