Come cambia il divorzio con la sentenza della Cassazione e chi avrà diritto all’assegno | lo spiega l’avvocata
La Cassazione ha appena chiarito alcune regole sul divorzio e sull’assegno di mantenimento. Valeria De Vellis, avvocata esperta in diritto di famiglia, spiega che ora le cose cambiano. Le novità riguardano chi avrà diritto all’assegno e come si può dimostrare la fine di un matrimonio. La specialista, che ha seguito anche casi noti come quello di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, fa luce sui nuovi criteri.
L'avvocata Valeria De Vellis, specializzata in diritto di famiglia e che ha seguito casi celebri come quello di Silvio Berlusconi e Veronica Lario o Mario Icardi e Wanda Nara, spiega a Fanpage.it come cambiano le regole sul divorzio e chi avrà ancora diritto a ricevere l'assegno di mantenimento.
Assegno dopo il divorzio, cambia tutto: la Cassazione restringe i criteri
La Corte di Cassazione ha stabilito nuove regole per l’assegno divorzile, restringendo i criteri per la sua concessione.
Sentenza dopo il divorzio: “Per anni lavorò in casa, così la moglie ha diritto all’assegno del marito”
Una recente sentenza in Italia ha riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento per la moglie, che ha dedicato 18 anni alla cura della famiglia e della casa, iniziando a lavorare solo nel 2001.
