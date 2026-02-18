Legalità e prevenzione del gioco d’azzardo la Camera di commercio promuove un concorso per gli studenti
La Camera di commercio di Agrigento ha lanciato un concorso per sensibilizzare gli studenti sulla legalità e il rischio del gioco d’azzardo, in risposta alla preoccupazione crescente tra le istituzioni. Il concorso, rivolto alle scuole di tutta Italia, mira a coinvolgere i giovani in attività di approfondimento e riflessione, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili fin dalla giovane età. Per l’edizione 20252026, l’iniziativa si rivolge alle ultime classi delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie, offrendo loro l’opportunità di esprimere le proprie idee attraverso elaborati e progetti.
Iniziativa rivolta alle ultime classi delle primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Come e quando presentare gli elaborati La Camera di commercio di Agrigento ha indetto, anche per l’anno scolastico 20252026, un concorso nazionale destinato agli alunni delle ultime classi delle scuole primarie e agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado di tutto il Paese. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio IV, ambito territoriale di Agrigento. Il progetto rientra tra le attività istituzionali finalizzate a diffondere tra le giovani generazioni la cultura della legalità, considerata un elemento essenziale della cittadinanza attiva e dello sviluppo economico e sociale dei territori.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
