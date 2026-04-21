Una giornata di orientamento futuro e consapevolezza alla Casa dell’Energia

Venerdì 24 aprile, presso la Casa dell’Energia in via Leone Leoni, si svolgerà la giornata intitolata “Orienta Arezzo - Sogni, saperi, progetti, esperienze”. L’evento, che si terrà dalle 9.30 alle 18, sarà dedicato ai giovani e offrirà l’opportunità di ascoltare testimonianze di rappresentanti di vari settori. La giornata si propone di favorire l’orientamento e la consapevolezza sulle possibilità future.

Una giornata dedicata a orientamento, futuro e consapevolezza. Venerdì 24 aprile, dalle 9.30 alle 18, la Casa dell’Energia in via Leone Leoni ospiterà “Orienta Arezzo - Sogni, saperi, progetti, esperienze” che proporrà un’occasione rivolta ai giovani per ascoltare testimonianze di rappresentanti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it 12 Must-Know Tips Before Building Your Dream Home in 2026! Notizie correlate Giornata Mondiale per l'Autismo, alla città del Cinema 'Fuori dal Guscio', una serata dedicata alla consapevolezza e alla condivisioneLa comunità foggiana è invitata a vivere una serata speciale, giovedì 26 marzo presso la Città del Cinema, in occasione della Giornata Mondiale per... Leggi anche: Giornata Mondiale dell’Endometriosi: l’A.P.E. celebra 20 anni di impegno e consapevolezza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sai cosa succede all'Università? E come funziona? Una giornata per fare domande e avere risposte; Studiare ai piedi dell’Etna; Mondovì, orientamento universitario: due giornate con l’MSAC per le future matricole; Orientamento e futuro: l’Università dell’Insubria apre le porte ai nuovi studenti. Lecco: il 18 Giornata orientamento post diplomaSabato 18 aprile dalle 8.15 alle 13.00, al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, si terrà la settima edizione della ... casateonline.it Al Politecnico la giornata di orientamento post diploma per accompagnare gli studentiAppuntamento sabato 18 aprile dalle 8.15 alle 13 al Polo territoriale del Politecnico Incontro rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte; coinvolti oltre 20 enti tra università, accademie e i ... msn.com la Repubblica. . La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posato per i fotografi e si è lasciata andare a qualche battuta mentre si sedeva su un divano all'interno del Salone internazionale del mobile a Milano: "Se è più comodo di quello della Casa Bianc - facebook.com facebook #LaRussa: " #Scudetto all'Inter, speriamo in casa col #Parma. #CoppaItalia Non è così importante x.com