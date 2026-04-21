Dopo diversi giorni di silenzio sulle rivelazioni di alcuni giornali statunitensi, una delegazione degli Stati Uniti si è recata a Cuba. Il negoziato tra le due parti si è svolto in un clima teso e complicato, con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti. Le discussioni sono state caratterizzate da confronti diretti e da un tono che alcuni commentatori hanno definito velenoso. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito gli esiti delle trattative.

L'assedio Il ministero degli Esteri cubano conferma l'incontro senza rivelare dettagli. Resta in gioco il giovane "Raulito" Castro, che Washington usa nel tentativo di erodere la sovranità delle istituzioni e delegittimare le figure ufficiali del governo. Che «non contano nulla», mentre il potere reale sarebbe nelle mani della «famiglia Castro» L'assedio Il ministero degli Esteri cubano conferma l'incontro senza rivelare dettagli. Resta in gioco il giovane "Raulito" Castro, che Washington usa nel tentativo di erodere la sovranità delle istituzioni e delegittimare le figure ufficiali del governo. Che «non contano nulla», mentre il potere reale sarebbe nelle mani della «famiglia Castro» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Una delegazione Usa a Cuba, ma il racconto del negoziato è velenoso

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