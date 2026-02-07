Ha gli occhi più dolci del mondo ma è velenoso | lo zoo del Bronx ospita un raro loris pigmeo

Nel zoo del Bronx è arrivato un nuovo ospite che ha già catturato l’attenzione di tutti. È un piccolo primate, con occhi enormi e uno sguardo dolce, che sembra uscito da un cartone animato. Tuttavia, dietro quell’aspetto tenero si nasconde qualcosa di sorprendente: è l’unico primate velenoso al mondo. La scoperta ha fatto il giro del zoo e ora tutti vogliono saperne di più su questa creatura unica.

Sembra uscito da un cartone animato, con due occhi scuri e giganteschi che ti fissano, ma il suo aspetto tenero nasconde un segreto sorprendente: è l'unico primate velenoso al mondo. Questa è la storia del neonato loris pigmeo venuto alla luce al Bronx Zoo, una nascita eccezionale che sta commuovendo il web e accendendo i riflettori su una specie rara e in gravissimo pericolo di estinzione. Nato lo scorso dicembre, il piccolo loris rappresenta un'aggiunta cruciale ai soli circa 50 esemplari ospitati negli zoo accreditati del Nord America.

