Una delegazione del Louvre in visita a Sacile e a Polcenigo

Una delegazione del Louvre è arrivata in questi giorni a Pordenone e ha visitato le località di Polcenigo e Sacile. La visita è stata guidata da Xavier Salmon, rappresentante del museo parigino. Durante il soggiorno, la delegazione ha avuto modo di esplorare alcune delle principali attrazioni del patrimonio culturale della regione friulana. Le autorità locali hanno accolto l’arrivo dei rappresentanti del museo francese.

Una delegazione del Louvre a Pordenone. È successo in queste ore a Polcenigo e a Sacile che hanno accolto per l'occasione una rappresentanza del museo guidato da Xavier Salmon, alla scoperta del patrimonio culturale del territorio friulano. La visita a PolcenigoLa delegazione del Louvre ha fatto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate "Rimini modello internazionale per la gestione del rischio idraulico", una delegazione tecnica del Gambia in visita studioUna delegazione di dieci tecnici e dirigenti del Ministero dell'Ambiente del Gambia — tra cui il Primo Segretario del Ministro — è oggi a Rimini per... Una delegazione dell'Università giapponese di Chuo in visita in Comune a ForlimpopoliAccolti in Municipio dalla sindaca Milena Garavini e dal vicesindaco con delega alla Cultura Enrico Monti, i partecipanti hanno preso parte a un...