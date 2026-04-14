Rimini modello internazionale per la gestione del rischio idraulico una delegazione tecnica del Gambia in visita studio

Una delegazione composta da dieci tecnici e dirigenti del Ministero dell'Ambiente del Gambia ha visitato Rimini per uno studio sulle soluzioni basate sulla natura. L'obiettivo dell'incontro è stato approfondire le pratiche adottate nella gestione del rischio idraulico attraverso interventi sostenibili e innovativi, con particolare attenzione alle strategie di drenaggio urbano. La visita si inserisce in un percorso di confronto internazionale sulle tecniche di prevenzione e tutela del territorio.

Una delegazione di dieci tecnici e dirigenti del Ministero dell'Ambiente del Gambia — tra cui il Primo Segretario del Ministro — è oggi a Rimini per uno study tour dedicato alle soluzioni basate sulla natura (NBS, Nature-Based Solutions) applicate alla gestione del drenaggio urbano e alla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Padova, gemellaggio tra Caritas: delegazione ucraina in visita per studiare il modello del volontariatoLa delegazione ucraina ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla e ha visitato diverse realtà operative del territorio, tra cui le Cucine economiche... Ismett rafforza la cooperazione internazionale con Malta: visita di una delegazione di 16 espertiL'iniziativa si inserisce in una collaborazione attiva da oltre 14 anni, che ha prodotto risultati di eccellenza e ha contribuito a consolidare un...