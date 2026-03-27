La solitudine tra gli anziani è diventata una delle emergenze silenziose del nostro tempo, aggravata dalla pandemia e dall’isolamento sociale che ha colpito milioni di persone in tutto il mondo. Ma una soluzione inaspettata arriva dal passato, o meglio, da un oggetto che sembrava destinato a rimanere solo nei ricordi: una cabina telefonica. Si chiama Call a Boomer ed è un progetto innovativo che sta rivoluzionando il modo in cui le generazioni si connettono. Il concetto è disarmante nella sua semplicità: una cabina telefonica che mette in contatto istantaneamente giovani e anziani, creando un ponte tra generazioni che spesso vivono in mondi paralleli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Call a boomer”, la cabina telefonica che combatte la solitudine: alzi la cornetta a Boston e parli con un anziano in Nevada

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