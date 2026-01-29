Alla scoperta della Fortezza Medicea grande festa per la riapertura

Arezzo ha riaperto ufficialmente la Fortezza Medicea dopo i lavori di restauro. La mattina di sabato 31 gennaio, centinaia di persone si sono radunate sul colle di San Donato per partecipare alla festa. La fortezza, simbolo storico della città, torna a essere accessibile al pubblico, con visite e attività dedicate. La giornata è stata all’insegna della scoperta e della celebrazione di un patrimonio che i cittadini aspettavano da tempo.

Grande festa ad Arezzo, sabato 31 gennaio dalle ore 10.30, per la riapertura della Fortezza Medicea. Acropoli della città etrusca, gioiello di architettura militare del XVI secolo, sorge sul colle di San Donato (viale B. Buozzi), punto di avvistamento eccezionale, dove, in epoche storiche diverse, si sono svolte le principali vicende della storia cittadina. Il percorso panoramico offre scorci mozzafiato. Nell'evento saranno svelati i nuovi percorsi, pensati per adulti e per bambini, con proposte apposite dai 25 ai 75 minuti, che portano alla scoperta del Ponte Levatoio, del Bastione della Spina, del Teatro Romano, dell'edificio con Mosaici, della Porta dell'Angelo, fino al Bastione Medievale.

