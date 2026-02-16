Dalla tradizione al high-tech | come Italia e Corea del Sud stanno riscrivendo le regole del potere culturale
L’Italia e la Corea del Sud stanno rivoluzionando il loro ruolo culturale a causa della crescente competizione globale, passando dalla tradizione alle tecnologie avanzate. Entrambi i Paesi investono massicciamente in produzione musicale, cinema e innovazione digitale per affermarsi come leader nel settore. In Corea del Sud, ad esempio, le industrie dell’intrattenimento generano miliardi di dollari e attraggono milioni di fan in tutto il mondo.
In un momento segnato da fratture geopolitiche e competizione tecnologica, la cultura è riemersa come strumento strutturale del potere nazionale. Non più ornamento, non più semplice strumento promozionale, ma infrastruttura strategica capace di modellare alleanze, influenzare percezioni e orientare flussi economici e turistici. In questo scenario, l’asse tra Italia e Corea del Sud si sta progressivamente consolidando come uno dei dialoghi culturali più rilevanti e lungimiranti tra Europa e Asia. L’Italia resta una delle massime espressioni mondiali del patrimonio storico e artistico: una civiltà stratificata il cui lascito coincide con la stessa memoria dell’Occidente. 🔗 Leggi su Panorama.it
Sulle Big Tech Usa la Corea del Sud non fa eccezione. Meno regole o nuovi dazi
La Corea del Sud si trova sotto pressione come l’Europa.
Italia e Corea del Sud unite per chip e minerali critici, obiettivo svolta tech
Italia e Corea del Sud collaborano per rafforzare la supply chain di minerali critici e semiconduttori, focalizzandosi su intelligenza artificiale e sicurezza delle risorse.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalla tradizione al high-tech: come Italia e Corea del Sud stanno riscrivendo le regole del potere culturale; Bagolino e gli altri, Carnevale nel segno della tradizione; Patate a valore aggiunto e aromatiche high-tech: modelli produttivi e scambi internazionali per l'ortofrutta; A Crissolo rivive la tradizione del corteo del Bussolin.
Dalla Brianza al Louvre. L’ex bottega d’intaglio ha conquistato il mondoEbanisteria e innovazione tecnica, tradizione di bottega e un grande elenco di premi e mostre internazionali. Tutto questo è Fratelli Boffi, che torna al Salone del Mobile 2025 con una nuova ... ilgiorno.it
Dalla tradizione all'avanguardia, Gavino Murgia apre l'ottava edizione del Jazz Club NetworkAl teatro Massimo di Cagliari l'omaggio del Mediterranean Art Ensemble, guidato da Gavino Murgia, al jazz di avanguardia della Art Ensemble of Chicago di Lester Bowie. Sul palco, oltre al sassofonista ... rainews.it
Il Carnevale di Viareggio è primo in Italia, per giro economico e indotto, tra i carnevali con carri e maschere allegorici. Una lunga e straordinaria tradizione quella dei maestri artigiani della cartapesta che è sinonimo di storia, tradizione e eccellenza della man - facebook.com facebook