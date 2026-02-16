Dalla tradizione al high-tech | come Italia e Corea del Sud stanno riscrivendo le regole del potere culturale

L’Italia e la Corea del Sud stanno rivoluzionando il loro ruolo culturale a causa della crescente competizione globale, passando dalla tradizione alle tecnologie avanzate. Entrambi i Paesi investono massicciamente in produzione musicale, cinema e innovazione digitale per affermarsi come leader nel settore. In Corea del Sud, ad esempio, le industrie dell’intrattenimento generano miliardi di dollari e attraggono milioni di fan in tutto il mondo.

In un momento segnato da fratture geopolitiche e competizione tecnologica, la cultura è riemersa come strumento strutturale del potere nazionale. Non più ornamento, non più semplice strumento promozionale, ma infrastruttura strategica capace di modellare alleanze, influenzare percezioni e orientare flussi economici e turistici. In questo scenario, l'asse tra Italia e Corea del Sud si sta progressivamente consolidando come uno dei dialoghi culturali più rilevanti e lungimiranti tra Europa e Asia. L'Italia resta una delle massime espressioni mondiali del patrimonio storico e artistico: una civiltà stratificata il cui lascito coincide con la stessa memoria dell'Occidente.

La Corea del Sud si trova sotto pressione come l’Europa.

Italia e Corea del Sud collaborano per rafforzare la supply chain di minerali critici e semiconduttori, focalizzandosi su intelligenza artificiale e sicurezza delle risorse.

