Omoda 7 SHS-P la prova del Il Fattoit – Il comfort high-tech che convince – FOTO

La Omoda 7 SHS-P si presenta come una SUV che punta molto sul comfort e sulla tecnologia. Durante la prova, abbiamo notato come l’abitacolo offra un’esperienza piacevole e funzionale, con molte soluzioni moderne che facilitano la guida e il viaggio. Il design è accattivante e la sensazione di spaziosità si percepisce già salendo a bordo. La casa cinese Omoda punta a conquistare chi cerca un’auto affidabile, praticabile anche in città, senza rinunciare a stile e tecnologia.

Non c'è la neve sulla tangenziale di Milano che scorre di fianco all'Arena Santa Giulia, il palazzo del ghiaccio destinato a ospitare l'hockey delle Olimpiadi invernali. A bordo della Omoda 7 SHS-P scorre lo schermo multimediale, così il passeggero può scipparlo al guidatore e goderselo. Lo schermo che si sposta longitudinalmente è una delle tante chicche edonistico-tecnologiche di questa cinesona del gruppo Chery, sbarcato in Italia nel secondo semestre del 2024 con i due marchi cugini Omoda e Jaecoo, presenti in 64 Paesi.

