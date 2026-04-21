Un uomo aggredito con un coltello | identificati i responsabili sequestrata l' arma

Due uomini sono stati denunciati a Cisterna dopo un episodio avvenuto il 30 marzo, quando un uomo è stato ferito con un coltello. Le forze dell'ordine hanno identificato i responsabili e sequestrato l'arma usata nell'aggressione. Le indagini continuano per stabilire eventuali responsabilità e altri dettagli dell'episodio.

Due uomini sono stati denunciati a Cisterna per lesioni personali aggravate. Entrambi sono indagati per un'aggressione avvenuta lo scorso 30 marzo, ai danni di un uomo colpito con un'arma da taglio. Questa mattina, il personale della sezione anticrimine del commissariato di polizia ha eseguito.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Cartelli bruciati con Giorgia Meloni e Carlo Nordio: identificati i primi tre responsabiliHanno già un’origine precisa i primi tre responsabili del rogo dei cartelli con i volti di Giorgia Meloni e Carlo Nordio durante la manifestazione...

Invasione di campo e violenza al 'Veneziani': identificati i responsabiliDopo i noti disordini avvenuti allo stadio ‘Veneziani’ - costato ai tifosi del Foggia 4 giorni di gare a porte chiuse e una ammenda di 10mila euro...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Massa, aggredito in strada cade e batte la testa: muore davanti al figlio di 11 anni; 5 identificati per omicidio Bongiorni a Massa, tre sono minori. Lo avrebbero picchiato a terra; Roma, uomo aggredito in strada: indossava una kippah ebraica, indaga la polizia; Como, a novembre aveva aggredito una capotreno con pugni e spintoni, dopo la carcerazione e terminato l’iter amministrativo è giunto il momento del rimpatrio in Senegal.

Roma, uomo aggredito in strada: indossava una kippah ebraica, indaga la poliziaL'aggressione nel quartiere Marconi. Le forze dell'ordine indagano su un possibile movente antiebraico. Fadlun (Comunità ebraica): «Antisemitismo in aumento» ... roma.corriere.it

Roma, uomo con la kippah aggredito nel quartiere Marconi: Odio antiebraico preoccupanteUn episodio ancora tutto da chiarire, ma che riaccende immediatamente il dibattito pubblico. A Roma, nel quartiere Marconi, un uomo che indossava la ... iltempo.it

Uomo aggredito in strada a Roma, indossava kippah ebraica. L'episodio domenica pomeriggio, indaga la polizia. Fadlun: 'cresce antisemitismo' #ANSA x.com

Violenza antisemita o rissa E' giallo di Marconi, dove un uomo con la kippah è stato aggredito mentre camminava con la sua compagna facebook