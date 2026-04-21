Invasione di campo e violenza al ' Veneziani' | identificati i responsabili

Da foggiatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, allo stadio ‘Veneziani’, si sono verificati episodi di invasione di campo e scontri tra tifosi. La polizia ha avviato le indagini e ha individuato alcuni individui coinvolti nelle azioni ritenute illegali. Tra i comportamenti contestati ci sono stati il lancio di fumogeni e atti di violenza, che hanno causato l’interruzione dell’incontro e conseguenti sanzioni per la società calcistica.

Dopo i noti disordini avvenuti allo stadio ‘Veneziani’ - costato ai tifosi del Foggia 4 giorni di gare a porte chiuse e una ammenda di 10mila euro per la società - la polizia ha identificato i responsabili dei fatti contestati (a vario titolo, invasione e violenza in campo, lancio di fumogeni e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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