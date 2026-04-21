Invasione di campo e violenza al ' Veneziani' | identificati i responsabili

Nella serata di ieri, allo stadio ‘Veneziani’, si sono verificati episodi di invasione di campo e scontri tra tifosi. La polizia ha avviato le indagini e ha individuato alcuni individui coinvolti nelle azioni ritenute illegali. Tra i comportamenti contestati ci sono stati il lancio di fumogeni e atti di violenza, che hanno causato l’interruzione dell’incontro e conseguenti sanzioni per la società calcistica.

Dopo i noti disordini avvenuti allo stadio ‘Veneziani’ - costato ai tifosi del Foggia 4 giorni di gare a porte chiuse e una ammenda di 10mila euro per la società - la polizia ha identificato i responsabili dei fatti contestati (a vario titolo, invasione e violenza in campo, lancio di fumogeni e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Invasione di campo e violenza al 'Veneziani', sconcerto della Lega Pro: "Comportamenti non tollerabili"“Condanniamo con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello... Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoiMomenti di tensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Invasione di campo a Monopoli, Episcopo e Di Molfetta: Accaduto non resti senza conseguenze - FoggiaToday; Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione di campo dei tifosi ospiti, steward aggredito; Invasione di campo di tifosi al termine di Monopoli-Foggia, colpito uno steward; Monopoli-Foggia, invasione finale di ultras incappucciati: arrestati in campo!. Invasione di campo a Monopoli, Episcopo e Di Molfetta: Accaduto non resti senza conseguenzeLa sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, commentano l'invasione di campo di un manipolo di facinorosi foggiani avvenuta al sesto minuto di recupero dell' ... foggiatoday.it Il Foggia perde a Monopoli: invasione di campo e arresto di un tifosoTensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero della ripresa, sul risultato di 1-0 per la formazione di casa ... manfredonianews.it Invasione e caos a Monopoli, la condanna del Foggia e dell’amministrazione giudiziaria Ferma condanna del Calcio Foggia 1920 e dell’amministrazione giudiziaria del club rossonero, che in relazione all’episodio di violenza verificatosi ieri a Monopoli, dove facebook Invasione di campo in #Monopoli- #Foggia. La Lega Pro: “Comportamenti simili non sono tollerabili” x.com