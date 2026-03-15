La Digos di Roma ha identificato tre persone responsabili di aver bruciato cartelli con i nomi di Giorgia Meloni e Carlo Nordio. Si tratta di due cittadini di Padova e uno di Napoli, a cui sono state notificate le denunce ufficiali. Le indagini hanno portato all’identificazione dei primi tre sospettati coinvolti nell’episodio accaduto recentemente.

Hanno già un’origine precisa i primi tre responsabili del rogo dei cartelli con i volti di Giorgia Meloni e Carlo Nordio durante la manifestazione andata in scena ieri a Roma per il No al referendum e contro la guerra. Gli agenti della Digos hanno identificato tre persone: due provenienti da Padova e una da Napoli. Per tutti scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria, mentre l’attività investigativa va avanti per risalire agli altri partecipanti attraverso l’analisi delle immagini. La fase più tesa della manifestazione si è consumata in piazza dell’Esquilino, dove alcuni manifestanti hanno dato fuoco, con i fumogeni, a due immagini simboliche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cartelli bruciati con Giorgia Meloni e Carlo Nordio: identificati i primi tre responsabili

Articoli correlati

Foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo per il No al referendum: identificati i primi tre manifestanti, 2 vengono da PadovaROMA - Sono tre le persone identificate per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il...

Leggi anche: Immagini di Meloni e Nordio date alle fiamme, identificati tre manifestanti

Contenuti utili per approfondire Giorgia Meloni

Temi più discussi: Corteo per no a referendum, bruciate foto Meloni e Nordio. FOTO; A Roma il corteo per il no al Referendum e alla guerra. Bruciati cartelli con Meloni e Nordio. Fdl: Odio rosso; A fuoco Trump, Netanyahu e Meloni che tiene al guinzaglio Nordio: le immagini bruciate al corteo di Roma contro Referendum e guerra - Video; Carc, pro Pal e sinistra estrema bruciano in piazza foto di Meloni e Nordio. Il ministro: Non mi intimoriscono.

Referendum, cartelli con Meloni e Nordio bruciati durante il corteo a Roma: identificato un napoletanoCi sono i primi tre identificati per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump bruciati ieri ... ilmattino.it

Foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo per il No al referendum: identificati i primi tre manifestanti, 2 vengono da PadovaROMA - Sono tre le persone identificate per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il ... msn.com

“Alzeremo le tasse alle aziende che speculano sulla crisi energetica provocata dalla guerra in Iran”. Lo va ripetendo da giorni la premier Giorgia Meloni. Ma, anche se i rincari di bollette e carburanti si stanno già ripercuotendo sui prezzi di alimentari, biglietti a facebook

Paralimpiadi, guida alla cerimonia di chiusura a Cortina: lo show, la musica, la presenza di Giorgia Meloni x.com