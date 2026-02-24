M&A globale | mega deal Usa spingono mercato in Italia crescono valori e volumi

Il mercato globale delle fusioni e acquisizioni si riaccende grazie ai grandi accordi negli Stati Uniti, che spingono i numeri verso l’alto. In Italia, i valori e i volumi crescono grazie a operazioni di maggior dimensione, che attirano l’attenzione degli investitori. Le prime settimane del 2026 mostrano come la ripresa sia concreta, con segnali di stabilità nei processi di consolidamento aziendale. La situazione resta in evoluzione, con nuove opportunità in vista.

Le prime settimane del 2026 confermano che il mercato delle fusioni e acquisizioni ha ritrovato slancio dopo due anni di volatilità. In Europa, in particolare, la fiducia degli operatori è tornata su livelli prossimi alla media storica, segnalando un contesto più dinamico rispetto alla seconda metà dello scorso anno. Secondo il report “ M&A Outlook 2026: Expectations Are High—Again ” di Boston Consulting Group (BCG), il valore globale delle operazioni ha raggiunto 3.000 miliardi di dollari nel 2025, in crescita del 31% rispetto al 2024 e leggermente sopra la media dell’ultimo decennio. Tra gli elementi chiave del fenomeno, lo studio evidenzia che la ripresa è stata trainata soprattutto dalle grandi operazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il mercato merge and acquisitions globale è stabile nei volumi e aumenta del +32% nel valore, trainato da mega deal che si son verificati negli Stai Uniti. In Italia M&A in accelerazione (+17% volumi,

In totale, rileva il Quarterly Deal Performance Monitor di Wtw, nel terzo trimestre del 2025 sono state completate in tutto il mondo 191 operazioni del valore superiore a 100 milioni di dollari, (+13%

