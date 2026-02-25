Ex Sofim volumi produttivi in lieve crescita | pronti investimenti per 15 milioni

Iveco illustra il piano industriale 2026 ai sindacati. Entro giugno sarà perfezionata la cessione a Tata Motors Nel 2026, la produzione della FPT Industrial di Foggia dovrebbe attestarsi a poco più di 190mila motori, con un incremento di circa il 18% rispetto all’anno precedente. Iveco ha illustrato i dati a consuntivo del 2025 e i numeri del suo piano industriale 2026 per il settore dei veicoli commerciali in un incontro con i sindacati, martedì 24 febbraio, nell’Unione degli Industriali di Torino. La crescita dei volumi produttivi accomunerà un po’ tutti gli stabilimenti italiani. L’azienda, poi, ha anche illustrato il piano di investimenti destinati al miglioramento del processo e del prodotto, che per la ex Sofim di Foggia ammontano a poco meno di 15 milioni di euro. Rispetto al 2025, si registra un incremento degli investimenti a livello nazionale, che ammonteranno a quasi 77 milioni (l’anno scorso erano 46,6 milioni). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Pronti i progetti per i ponti ferroviari di Boncellino e Sant’Agata: investimenti da 80 milioniSono stati completati i progetti definitivi dei ponti ferroviari di Boncellino e Sant’Agata sul Santerno, che sono stati inoltrati alle autorità competenti per le approvazioni necessarie.

Bilancio, focus investimenti: 94 milioni per il 2026. Pronti i fondi per San Giuliano e piazza MarvelliIl bilancio di previsione per il 2026 si presenta con un investimento di 94 milioni di euro, destinati a importanti opere pubbliche.