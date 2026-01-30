Grisì inaugurato il nuovo ufficio postale | dopo i lavori torna un punto di riferimento per la comunità

La frazione di Grisì a Monreale riavrà un punto di riferimento per i residenti. Ieri, è stato inaugurato il nuovo ufficio postale di via Isabella Catalano. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giulio Mannino e i rappresentanti delle Poste Italiane. Dopo alcuni mesi di lavori, lo spazio è tornato operativo e pronto a servire la comunità.

La sede di via Isabella Catalano, nella frazione di Monreale, è stata ristrutturata. La direttrice: "Poste Italiane presidio sul territorio". L'assessore Mannino: "Ulteriore importante segnale di vicinanza verso chi popola i piccoli centri" Il nuovo ufficio postale della frazione monrealese di Grisì, in via Isabella Catalano, è stato inaugurato nella giornata di ieri (29 gennaio 2026) alla presenza del Comune di Monreale Giulio Mannino e dei rappresentanti aziendali. Già operativa, dunque, la nuova sede riposizionata del piccolo centro collinare, a disposizione di una comunità di circa mille abitanti.

