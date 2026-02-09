ATP Buenos Aires 2026 | Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioni

Questa mattina, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino hanno superato le qualificazioni e si sono guadagnati un posto nel tabellone principale dell’ATP di Buenos Aires. È una bella notizia per il tennis italiano, che ora può contare su due atleti in più pronti a sfidare i migliori sulla terra rossa argentina. La partita di oggi ha mostrato determinazione e buone energie, e ora si aspetta di vedere come andranno nel torneo vero e proprio.

Doppia qualificazione italiana all’ATP 250 di Buenos Aires, il torneo con più storia dell’Argentina e che continua a far vivere il senso in formato terra rossa della Gira Sudamericana. L’onore spetta a Francesco Passaro e Andrea Pellegrino, che fanno salire a quattro gli italiani in gara nell’evento della capitale argentina. Passaro il suo lo fa battendo Marco Cecchinato in rimonta, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2, e avrebbe potuto prevalere in due parziali: rimane però la gran lotta messa in atto dal suo avversario, che sta provando a garantirsi ancora una stagione di buona qualità tennistica per riassaporare almeno una piccola parte del circuito che conta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioni Approfondimenti su ATP Buenos Aires Australian Open 2026, Giulio Zeppieri e Francesco Passaro al 2° turno delle qualificazioni. Eliminato Pellegrino All'inizio delle qualificazioni maschili agli Australian Open 2026, l'Italia registra due vittorie e una sconfitta. Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentina Questa settimana a Buenos Aires parte il torneo ATP Argentina Open, uno degli eventi più antichi e prestigiosi del circuito. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su ATP Buenos Aires Argomenti discussi: Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentina; Darderi n. 2 a Buenos Aires, c'è anche Berrettini (n.8); ATP Buenos Aires 2026, dopo Musetti rinuncia anche Sonego: Darderi e Berrettini al via; Musetti, tre settimane di stop: salta i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioniDoppia qualificazione italiana all’ATP 250 di Buenos Aires, il torneo con più storia dell’Argentina e che continua a far vivere il senso in formato terra rossa della Gira Sudamericana. L’onore spetta ... oasport.it ATP Buenos Aires: dopo quello di Musetti arriva anche il forfait di SonegoTennis - ATP | I due Lorenzo saltano il primo appuntamento su terra del 2026. Si ritira anche Draper da Rotterdam nonostante il ritorno in campo in Davis ... ubitennis.com ULTIMA TAPPA DEL NOSTRO VIAGGIO! Buenos Aires vibrante, vivace, unica! Ripartiamo per l’Italia con un pizzico di nostalgia, il cuore pieno di emozioni e ricordi indelebili! L’Argentina è un paese assolutamente da scoprire! #tourguidati #viaggiarei facebook Buenos Aires ATP 250 Main Draw Singles x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.