ATP Buenos Aires 2026 | Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioni

Da oasport.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino hanno superato le qualificazioni e si sono guadagnati un posto nel tabellone principale dell’ATP di Buenos Aires. È una bella notizia per il tennis italiano, che ora può contare su due atleti in più pronti a sfidare i migliori sulla terra rossa argentina. La partita di oggi ha mostrato determinazione e buone energie, e ora si aspetta di vedere come andranno nel torneo vero e proprio.

Doppia qualificazione italiana all’ATP 250 di Buenos Aires, il torneo con più storia dell’Argentina e che continua a far vivere il senso in formato terra rossa della Gira Sudamericana. L’onore spetta a Francesco Passaro e Andrea Pellegrino, che fanno salire a quattro gli italiani in gara nell’evento della capitale argentina. Passaro il suo lo fa battendo Marco Cecchinato in rimonta, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2, e avrebbe potuto prevalere in due parziali: rimane però la gran lotta messa in atto dal suo avversario, che sta provando a garantirsi ancora una stagione di buona qualità tennistica per riassaporare almeno una piccola parte del circuito che conta. 🔗 Leggi su Oasport.it

