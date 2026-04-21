Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 21 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che la notizia sul padre ha turbato non poco le gemelle Cirillo che hanno però manifestato una reazione totalmente diversa. Micaela si è chiusa, Manuela invece ha detto di essere intenzionata a cercarlo per confrontarsi con lui. Spoiler Un posto al sole 21 aprile 2026: Manuela disposta a tutto per trovare il padre, Nunzio e Rossella restano distanti? Rintracciare Maurizio si è rivelato più difficile del previsto, Manuela però avrà intenzione di fare di tutto per trovare suo padre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 21 aprile 2026: Maurizio di nuovo in ospedale, nervi tesi tra Nunzio e Rossella

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