Un Posto al Sole spoiler 9 aprile 2026 | nervi tesi tra Ferri e Cristina Nunzio e Rossella costretti a…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 9 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che dopo quello che è successo durante la festa organizzata da Cristina Ferri sarà furioso con lei. Marina proverà a mediare tra loro ma non servirà a nulla, lo scontro tra loro infatti sarà molto acceso. La figlia di Roberto Ferri dovrà fare i conti con un'amara sorpresa, intanto Raffaele chiederà a Sabbiese e Angelo di occuparsi della riparazione dei danni che sono emersi a Palazzo Palladini dopo la festa di Pasquetta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Un posto al sole, le anticipazioni del 9 aprile 2026: Nunzio e Rossella costretti a trasferirsiTorna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei...

Un Posto al Sole, spoiler 8 aprile 2026: Ferri duro con Cristina, Jimmy turbato prende una decisioneSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 8 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Cristina tradita da tutti (madre e amici); Un Posto al Sole, le anticipazioni di martedì 31 marzo: Gianluca sta intuendo che c'è un altro uomo; Un Posto Al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 aprile; Un posto al sole - S30E6922 - Puntata del 07/04/2026 - Video.

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Nunzio e Rossella ai ferri corti!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 aprile 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Cristina scappa di casa (colpa di Greta)Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 10 aprile 2026: la verità sulla madre sconvolge la ragazza. Alberto contro i lavori di Eduardo e Angelo. Nunzio va in crisi. libero.it

A RIETI ARRIVA CROSARIOL Andrea Crosariol prende il posto di Franco Ciani sulla panchina della Sebastiani per questo finale di stagione. I dettagli dell'accordo. - facebook.com facebook

Schlein, in Aula, è andata in confusione. Sembrava convinta che al posto del Presidente Meloni ci fosse un esponente del suo partito, lo stesso che per anni ha portato l’Italia alla deriva. Il Pd ha smantellato la sanità, come certificano i numeri. Non è stato capa x.com