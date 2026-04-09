Un Posto al Sole spoiler 9 aprile 2026 | nervi tesi tra Ferri e Cristina Nunzio e Rossella costretti a…

Da ilsipontino.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 9 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che dopo quello che è successo durante la festa organizzata da Cristina Ferri sarà furioso con lei. Marina proverà a mediare tra loro ma non servirà a nulla, lo scontro tra loro infatti sarà molto acceso. La figlia di Roberto Ferri dovrà fare i conti con un'amara sorpresa, intanto Raffaele chiederà a Sabbiese e Angelo di occuparsi della riparazione dei danni che sono emersi a Palazzo Palladini dopo la festa di Pasquetta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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