‘Un poster per la Pace’ La serata di premiazione

Mercoledì 29 aprile alle 20.30 si terrà nel teatro comunale di Russi la premiazione del concorso internazionale ’Un poster per la Pace’. L’evento, organizzato dai Lions Club di diverse regioni, coinvolge ogni anno numerose scuole che partecipano inviando i propri elaborati. La serata prevede la consegna dei premi ai vincitori e si svolge nello stesso luogo dell’appuntamento.

Russi (Ravenna), 21 aprile 2026 – Si svolgerà mercoledì 29 aprile alle 20.30 nel teatro comunale di via Cavour a Russi la cerimonia di premiazione del concorso internazionale ’Un poster per la Pace’, promosso ogni anno dai Lions Club di tutto il mondo a tutte le scuole. L’iniziativa vuole incoraggiare i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 13 anni a esprimere artisticamente la propria idea di pace, al fine di promuovere quello spirito di comprensione che tanto manca nella società di oggi. Per l’edizione 2025-2026 il tema proposto dal concorso è stato ‘ Uniti come una cosa sola ’; un tema scelto con l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sui valori della pace, della solidarietà e della convivenza, offrendo loro l’opportunità di tradurre in immagini il significato dell’unione e della collaborazione tra i popoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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