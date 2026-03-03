Il concorso ’Un poster per la pace’ Premiate le opere più creative

Viktoria Nincheri, studentessa della classe 3A della scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare Melani, ha vinto il concorso ’Un poster per la pace’. L’evento è stato organizzato dal Lions Club Pistoia Fuorcivitas e anche quest’anno ha premiato le opere più creative realizzate dagli studenti. La premiazione si è svolta recentemente, con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti.

Viktoria Nincheri, alunna della classe 3A della scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare Melani ha ottenuto il primo posto nel concorso ’Un poster per la pace’ organizzato anche quest’anno dal Lions Club Pistoia Fuorcivitas. Si è classificata al secondo posto Marta Petrucci sempre della classe 3A mentre ha conseguito il terzo posto Camilla Santi della 2A. La cerimonia di premiazione si tenuta nell’auditorium della scuola, in via Martin Luther King, alla presenza della presidente del Lions Club Pistoia Fuorcivitas Elena Angiolini e dei soci Cataldo Lo Iacono, Carmelo Cocivera e Alessandro Gelli. La presidente Elena Angiolini ha rivolto un sentito ringraziamento al dirigente scolastico e ai docenti per la loro preziosa collaborazione che ha permesso di realizzare, in tempi brevi, un percorso formativo di forte impatto educativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

