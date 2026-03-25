Un patto per fare sistema | scuola e territorio uniti

Ieri mattina, presso l’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio, è stato firmato il “Patto unico provinciale per le progettualità della scuola”. L’accordo mira a coordinare le attività educative, evitando sovrapposizioni tra le iniziative e promuovendo percorsi condivisi tra istituzioni scolastiche e territorio. L’obiettivo è creare un sistema più coeso e organizzato per le attività scolastiche nella provincia.

Firmato all’Ufficio scolastico territoriale l’accordo tra istituzioni, sanità e studenti per coordinare i progetti e puntare sulla qualità. L'intervista al dirigente scolastico provinciale Mettere ordine tra le tante iniziative, evitare sovrapposizioni e costruire percorsi condivisi. È con questo obiettivo che ieri mattina, nella sede dell’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio, è stato sottoscritto il “Patto unico provinciale per le progettualità della scuola”, un accordo che, come evidenziato dal dirigente Imerio Chiappa, rappresenta un’esperienza pressoché unica nel panorama nazionale. Al tavolo della firma, insieme a Chiappa, il... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Un patto per fare sistema: scuola e territorio uniti Articoli correlati Emergenza lavoro sul territorio. Istituzioni, sindacati e aziende uniti nel ’Patto per lo sviluppo’Riparte nel segno della continuità e con la volontà di lavorare sulle criticità irrisolte il confronto regionale sull’emergenza lavoro nel territorio... Patto tra Politecnico e Bocconi: "I nostri incubatori di imprese uniti"Milano – Insieme rappresentano l’origine di circa il 45% dei fondatori di startup con sede in Italia, secondo i dati Dealroom 2020–2024: Politecnico... Así afecta el Globalismo a tu libertad sin que te des cuenta Contenuti utili per approfondire Un patto per fare sistema scuola e... Temi più discussi: La cura inizia con un patto di fiducia; Tratteniamo i laureati veneti. Un Patto per lo sviluppo delle competenze; Nelle scuole di Torino non si impara abbastanza, un patto per il rilancio; Welfare, Università e Gulliver : Dalla ricerca alla pratica sociale: un patto per tutelare i caregiver. Partire dalle domande (giuste) per immaginare il futuroPensare a un «patto per il futuro» sembra ancora più difficile negli anni delle tensioni geopolitiche. Ma farlo è un dovere, soprattutto verso le nuove generazioni. A Pact4Future, l’evento organizzato ... corriere.it Patto per la Sanità, la presidente Todde incontra i sindacati confederali per fare il punto sullo stato di attuazione del percorso condivisoCagliari, 16 dicembre 2025 - La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha incontrato nella sua veste di assessore ad interim le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali confederali, ... regione.sardegna.it Bernd Lange: «Il Parlamento Ue dirà sì al patto di Scozia, ma con freno di emergenza» x.com Torre Faro, i candidati Russo e Sciacca firmano il “patto no ponte” Incontro sabato con al centro "l'impatto devastante della grande opera su Messina". I due aspiranti sindaci aderiscono all'iniziativa No ponte Capo Peloro... - facebook.com facebook