Castelpoto | senza scuola non c’è comunità incontro su istruzione e territorio

“Senza scuola non c’è comunità: difendere l’istruzione per salvare il territorio”. “Le nostre riflessioni con gli amministratori locali – spiega Ettore Rossi – attraverso questo incontro vanno a toccare una questione fondamentale, che è quella di conservare le scuole nei piccoli comuni come presidio di futuro. Esse garantiscono coesione sociale, in quanto la loro esistenza consente alle famiglie di rimanere ed attrarne, eventualmente, di nuove. Le scuole in questi contesti devono contrastare le disuguaglianze e la povertà educativa. Ecco, allora, l’esigenza di mantenere una qualità alta dell’istruzione in connessione con la comunità e il territorio”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

