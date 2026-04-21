Un Patrimonio UNESCO per la pace | la Rete delle Grandi Macchine a Spalla protagonista a Bruxelles e al Parlamento Europeo

Dal 21 aprile al 4 giugno 2026 a Bruxelles si svolgerà la mostra “Machines for Peace”, dedicata ai vent’anni della Rete UNESCO delle Grandi Macchine a Spalla. L’evento si svolgerà al Parlamento Europeo e si focalizza sulla presenza di queste grandi macchine, simbolo di tradizione e collaborazione tra diverse comunità europee. La rassegna mira a mettere in evidenza il ruolo di queste strutture nel promuovere la pace attraverso la cultura e la diplomazia.

Dal 21 aprile al 4 giugno 2026 a Bruxelles la mostra “Machines for Peace” celebra vent’anni della Rete UNESCO delle Grandi Macchine a Spalla tra tradizione, comunità e diplomazia culturale europea.. Dal 21 aprile al 4 giugno 2026, per celebrare i vent’anni della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane che coinvolge, in un progetto strategico di valorizzazione, quattro territori con alcune tra le più significative feste della cultura della tradizione mediterranea – il Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la Faradda dei Candelieri di Sassari, i Gigli di Nola e la Varia di Palmi – si svolgerà a Bruxelles un evento culturale composito, che avrà luogo nelle sale espositive dell’Istituto Italiano di Cultura e presso il Parlamento Europeo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Un Patrimonio UNESCO per la pace: la Rete delle Grandi Macchine a Spalla protagonista a Bruxelles e al Parlamento Europeo Notizie correlate Leggi anche: Da Cologno al Serio a Bruxelles, presentata la festa bikers al Parlamento Europeo Ferrara punta su un piano europeo da 1,5 milioni di euro: città patrimonio UNESCO più resiliente al clima.Ferrara si prepara al futuro: un piano europeo per adattarsi ai cambiamenti climatici e proteggere il suo patrimonio UNESCO Ferrara avvia un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un Patrimonio UNESCO per la pace.; La Rete delle grandi Macchine a spalla italiane all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e al Parlamento Europeo; La Rete delle Grandi Macchine a Spalla porta a Bruxelles Machines for; Celebrazione del ventennale della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane a Bruxelles. Un Patrimonio UNESCO per la pace.La Rete delle grandi Macchine a spalla italiane all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e al Parlamento Europeo. welfarenetwork.it UNESCO: RETE GRANDI MACCHINE A SPALLA A IIC BRUXELLES E PARLAMENTO EUROPEO (1)Roma, 20 apr - Dal 21 aprile al 4 giugno 2026, per celebrare i vent’anni della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane che coinvolge, in un progetto strategico di valorizzazione, quattro territor ... 9colonne.it Weekend Speciale Leonardo in arrivo… Tre esperienze da non perdere al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. (+9 anni | 1 ora | iLAB Leonardo) Usiamo i grandi modelli delle macchine per il volo e da cantiere. Pr facebook