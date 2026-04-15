Da Cologno al Serio a Bruxelles presentata la festa bikers al Parlamento Europeo

Una festa dedicata ai bikers si è tenuta presso il Parlamento Europeo, con un evento che ha coinvolto partecipanti provenienti da Cologno al Serio e altre località. La manifestazione ha evidenziato il legame tra il territorio e le istituzioni europee, e ha avuto come temi centrali la solidarietà e la partecipazione. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e europei, sottolineando l’interesse per le iniziative di questo tipo.

Cologno al Serio. Dal territorio all’Europa, passando per il valore della solidarietà e della partecipazione. È questo il senso del motoraduno Festa Bikers di Cologno al Serio, presentato oggi al Parlamento europeo su iniziativa dell’eurodeputata Lara Magoni, che ha voluto portare a Bruxelles una delle esperienze di volontariato più significative del territorio bergamasco. L’incontro ha visto protagonisti il fondatore della manifestazione Fausto Fratelli con una delegazione, tra cui il rappresentante dell’ Associazione Cure Palliative di Bergamo, Nazzareno Angeli. Ventinove anni di comunità e solidarietà. Nata nel 1997 da un gruppo di amici attorno a un tavolo di plastica di un bar, Festa Bikers è cresciuta fino a diventare un evento di rilevanza nazionale, capace di richiamare circa 50.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Simulano una sparatoria (con pistola a salve) in strada a Cologno al Serio: denunciati due 20enniMilano, 7 febbraio 2026 – Simulano una sparatoria in strada utilzzando una pistola a salve, ma finiscono nei guai: denunciati due giovani di 20 e 23... Cologno al Serio, fuggono dai carabinieri a bordo di un’auto rubata: arrestato il conducenteIl presunto ladro d’appartamento è stato bloccato dopo un breve inseguimento in via Brescia mentre il complice è riuscito a fuggire.