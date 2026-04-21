Un nuovo sportello per i certificati anagrafici

Il Comune di Caserta ha aperto un nuovo sportello dedicato al rilascio dei certificati anagrafici. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio e ridurre i tempi di attesa per i cittadini. Lo sportello sarà operativo nei giorni feriali e si trova presso gli uffici di piazza Vanvitelli. Questa iniziativa mira a semplificare le procedure e a garantire un accesso più rapido ai documenti richiesti dagli utenti.

Il Comune di Caserta potenzia i suoi servizi per quel che riguarda il rilascio dei certificati anagrafici. Dal 4 maggio, infatti, sarà operativo un nuovo sportello per il rilascio di questi documenti, in aggiunta a quello già esistente presso la sede distaccata del Comune in via San Gennaro (ex.🔗 Leggi su Casertanews.it Municipio IV: inaugurato il nuovo Sportello Anagrafico con tre postazioni! Notizie correlate Napoli, sesso e mazzette per certificati anagrafici e documenti d'identità: 119 indagatiPratiche vendute in cambio di mazzette o, in alcuni casi, anche di prestazioni sessuali. Certificati anagrafici e di stato civile: estesa l’esenzione dal bollo tramite ANPR. Comune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Oltre duemila utenti per i Punti Digitale Facile. Nuova apertura per lo sportello all’Urp; ARZACHENA: NUOVO SPORTELLO AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA; A Casale Monferrato un nuovo sportello dedicato al cicloturismo; Salute mentale: Noi ci siamo, ecco lo sportello tra Imola e la Vallata. Nuovo sportello Postamat a Licata, più sicuro e tecnologicoPoste Italiane ha installato un nuovo sportello automatico Postamat nell'ufficio Licata 2 di corso Filippo Re Capriata. Il dispositivo di ultima generazione sostituisce il precedente Atm e introduce ... agrigentonotizie.it Pasti, sportelli di sostegno e ascolto. Nasce la mensa sociale di Vigne NuoveNegli spazi recuperati del centro anziani ecco il presidio che punta all’inclusione. Il municipio: Rispondiamo ai bisogni della comunità ... romatoday.it RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI: DAL 4 MAGGIO 2026 OPERATIVO UN NUOVO SPORTELLO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE IN PIAZZA VANVITELLI Dal 4 maggio 2026 sarà operativo un nuovo sportello per il rilascio dei certificati anagrafici, in - facebook.com facebook