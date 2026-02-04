Certificati anagrafici e di stato civile | estesa l’esenzione dal bollo tramite ANPR 

Da oggi i cittadini italiani possono ottenere certificati anagrafici e di stato civile senza pagare il bollo. Grazie all’aggiornamento del sistema ANPR, ora è possibile scaricarli online, direttamente da casa, senza dover andare in ufficio comunale. La novità semplifica molto la vita a chi ha bisogno di questi documenti, riducendo anche le code agli sportelli.

ANPR si rafforza: certificati anagrafici e di stato civile gratuiti, digitali e senza recarsi agli uffici comunali.. Il Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle misure di semplificazione previste dal cosiddetto Decreto PNRR, ha approvato un intervento di particolare rilievo nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, incidendo in modo diretto anche sull’attività quotidiana di avvocati, notai e professionisti del diritto. La riforma rafforza e amplia il ruolo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), estendendo la gratuità e l’esenzione dall’imposta di bollo per una platea più ampia di certificati anagrafici e di stato civile, compresi quelli che fino ad oggi erano normalmente soggetti a marca da bollo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

