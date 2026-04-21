Un nuovo Fiat Doblò a 5 posti per la Misericordia di Monte San Savino e Civitella

È stato consegnato un nuovo Fiat Doblò a cinque posti alla Misericordia di Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana. Il veicolo è equipaggiato con una pedana di sollevamento, pensata per facilitare il trasporto di persone e attrezzature. La consegna avviene in un momento in cui le associazioni di volontariato rafforzano i loro mezzi per assistere le famiglie locali.

Un nuovo automezzo per la Misericordia di Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana, dotato di pedana di sollevamento con l’obiettivo di supportare concretamente le famiglie del territorio. Il mezzo sarà messo a disposizione grazie al progetto “Muoversi & non Solo”, realizzato in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate La Fiera della Domenica delle Palme a Monte San SavinoArezzo, 26 marzo 2026 – Domenica 29 marzo 2026 nel Centro Storico di Monte San Savino, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, si svolgerà la tradizionale... Incendio devasta immobile . La casa della salute trasloca a Monte San SavinoPoteva essere ben più pesante il bilancio dell’incendio che nella notte tra martedì e mercoledì si è sviluppato all’interno di un appartamento appena... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Comune di Mogliano dona un mezzo attrezzato al Coordinamento Volontariato Treviso Sud ODV; Fiamme nella notte a Usellus: a fuoco l’auto di un pensionato; Vandali danneggiano mezzo della Protezione civile; Fodere Auto Beige per Fiat Qubo: L'Eleganza del Design Universale. Nuovo Fiat Doblò ed E-Doblò: ecco la quinta generazioneFiat Professional ha presentato il nuovo Fiat Doblò ed E-Doblò. Si tratta della quinta generazione del veicolo commerciale leggero di gran successo. Il nuovo modello è considerato da Fiat come il ... motorionline.com Nuovo Fiat Doblò, il sipario si aprirà ad HannoverFIAT DOBLÒ – La 65esima edizione del Salone Internazionale di Hannover, dal 25 settembre al 2 ottobre, radunerà nella città tedesca i professionisti e le maggiori case costruttrici del settore veicoli ... motorionline.com Fiat Doblò 1.4 16v T-Jet 122cv Foto dal Web. facebook