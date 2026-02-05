Incendio devasta immobile La casa della salute trasloca a Monte San Savino

Un incendio ha distrutto un appartamento tra Badia al Pino e Monte San Savino nella notte tra martedì e mercoledì. Le fiamme sono divampate in un’abitazione vicino alla Casa della Salute, proprio sopra l’edificio sanitario. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma i danni sono ingenti. L’incendio ha reso necessario lo sgombero temporaneo della zona, e la Casa della Salute dovrà traslocare a Monte San Savino per alcuni giorni. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Poteva essere ben più pesante il bilancio dell' incendio che nella notte tra martedì e mercoledì si è sviluppato all'interno di un appartamento appena fuori il centro abitato di Badia al Pino, all'incrocio tra via Settembrini e via Pratomagno, proprio sopra la Casa della Salute. L'allarme è scattato alle 2.30 di notte quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dai residenti che hanno dovuto lavorare per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. L'immobile al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio è risultato inagibile e per alcuni giorni quindi non sarà possibile accedervi.

