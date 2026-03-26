Domenica 29 marzo 2026, nel centro storico di Monte San Savino, si terrà la tradizionale Fiera della Domenica delle Palme, con orario dalle 9 alle 20. Durante l’evento si svolgerà anche la quarta edizione della Fiera del Volontariato. La manifestazione coinvolgerà diversi espositori e sarà aperta al pubblico durante tutta la giornata.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Domenica 29 marzo 2026 nel Centro Storico di Monte San Savino, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, si svolgerà la tradizionale Fiera della Domenica delle Palme al cui interno si terrà la 4° edizione della Fiera del Volontariato. Il Centro Storico di Monte San Savino celebra l’arrivo della Pasqua animandosi con banchi e attrazioni tipiche, prodotti gastronomici, dolciumi, artigianato, shopping. Un ruolo di protagoniste sarà riservato alle Associazioni di Volontariato del territorio, i loro servizi, le loro iniziative, i loro progetti e la loro missione così fondamentale nella vita quotidiana elle persone. Una giornata all’insegna del coinvolgimento, del divertimenti, nei sapori e nei colori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fiera della Domenica delle Palme a Monte San Savino

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